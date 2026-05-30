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Konzerte unterbrochen

Residenzplatz geräumt! Unwetter über Salzburg

Salzburg
30.05.2026 18:20
Gegen 18.10 Uhr musste das Gelände wegen der Unwetterwarnung geräumt werden.
Gegen 18.10 Uhr musste das Gelände wegen der Unwetterwarnung geräumt werden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wegen einer Unwetterwarnung über der Stadt Salzburg musste die Künstlerin AVEC ihr Konzert am Samstagabend vorzeitig abbrechen. Die knapp 12.500 Zuschauer mussten das Festivalgelände im Herzen der Altstadt räumen. Wie es weitergeht? Noch offen.

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Singersongwriterin AVEC hatte ihre letzten Akkorde noch nicht gespielt, da wurde ihr Konzert am Salzburger Residenzplatz abrupt gestoppt. Wegen einer Unwetterwarnung entschieden sich die Veranstalter und der einberufenen Krisenstab das Gelände rund um den Dom zu räumen.

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Die Sturm- und Starkregen-Front zieht gerade über die Mozartstadt. Wie es mit den noch ausstehenden Konzerten von Wolfgang Ambros und Pizzera & Jaus weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt. Um 19.30 Uhr soll es eine Entscheidung geben. . .  

Unmut unter den Besuchern? Fast ausnahmslos herrschte Verständnis.
Unmut unter den Besuchern? Fast ausnahmslos herrschte Verständnis.(Bild: Andreas Tröster)

Die Besucher verließen das Gelände jedenfalls schnell und gesittet. Veranstalter Thomas Semmler ließ via Lautsprecher-Durchsage wissen: „Bitte stellt euch so gut es geht wo unter.“ 

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