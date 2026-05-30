Kapfenberg verkürzt in der Finalserie auf 1:2

Die Kapfenberg Bulls haben mit einem 70:57-Heimsieg über die Oberwart Gunners in der „best-of-5“-Finalserie der Basketball Superliga ihren ersten Sieg gefeiert und auf 1:2 verkürzt.
In der ausverkauften Sporthalle Walfersam zeigte der Top-Seed der diesjährigen Play-offs seine wohl beste Saisonleistung: Die Steirer eröffneten mit einem 19:1-Run und ließen dem Titelverteidiger über 40 Minuten keine Chance.
Oberwart, das die ersten beiden Finalspiele jeweils knapp für sich entscheiden konnte, kämpfte sich mit einem guten dritten Abschnitt zwar auf 41:51 heran - ehe die Steirer aber ein starkes Schlussviertel lieferten und die Begegnung früh entschieden.
Top-Scorer von Kapfenberg war Andrew Jones mit 17 Punkten. Insgesamt imponierten die Bulls mit ihrer defensiven Leistung, 22 Turnover mussten die Gunners hinnehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.