Dieser Stürmer schoss 302 Tore für einen Verein

Der 33-jährige Tscheche David Radouch schoss Bad Leonfelden mit drei Toren beim 7:0 gegen Bad Ischl an die Tabellenspitze der OÖ-Liga und knackte somit in seinem 308. Pflichtspiel für die Mühlviertler auch eine beeindruckende Marke.
International ist Lionel Messi mit 672 Toren für den FC Barcelona eine Nummer für sich, in Österreich Franz „Bimbo“ Binder mit 391 Pflichtspieltoren für Rapid Wien.
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