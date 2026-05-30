Spritpreisbremse erhitzt Gemüter – „Verhöhnung!“

WKÖ jubelt über Ende von „Tabubruch“

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßte den „Wegfall weiterer Eingriffe in Ertragsspielräume“: „Denn staatliche Eingriffe in Unternehmensmargen sind ein Tabubruch. Sie verzerren den freien Wettbewerb, gefährden die Versorgungssicherheit und sind für die betroffenen Betriebe nur schwer umsetzbar“, betonte WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger in einer Aussendung. Nachhaltige Entlastungen könnten nur durch eine Senkung der Abgabenlast erreicht werden. Dazu gehöre auch die nun ebenfalls geplante Senkung der Mineralölsteuer.