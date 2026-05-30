Geisterfahrer-Unfall: Lkw prallte gegen Motorrad

Passiert ist der Unfall am frühen Nachmittag: Der 56 Jahre alte Mann aus der Schweiz lenkte seinen Lkw von der Karawankenautobahn A11 im Bereich des Autobahnkontens Villach in Richtung Wien. Laut Polizei benutzte er am Ende der Verbindungsspur nicht den Beschleunigungsstreifen auf die Südautobahn A2, sondern bog nach links auf die sogenannte Spur 700 ab – und wurde damit zum Geisterfahrer.