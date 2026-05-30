CL-Finale: Das gab’s seit acht Jahren nicht mehr!

Endlich – kann man da fast schon sagen! Erstmals seit acht Jahren haben am Samstagabend wieder einmal beide Finalisten im Champions-League-Endspiel getroffen.
In der sechsten Minute war es Kai Havertz, der den FC Arsenal in Führung brachte. Mit einem knallharten und eiskalten Abschluss aus kurzer Distanz ließ der Deutsche PSG-Keeper Matwei Safonow keine Chance.
Und in der zweiten Spielhälfte jubelte dann auch Paris: In der 65. Minute gab es nach einem Foul von Cristhian Mosquera an Khvicha Kvaratskhelia Elfmeter für PSG. Ousmane Dembele verlud David Raya, der Arsenal-Schlussmann sprang nach rechts und Dembele schoss flach und wuchtig auf die linke Seite.
Die Endspiele der vergangenen Jahre
Somit trafen erstmals seit acht Jahren wieder beide Teams in einem Endspiel. Zuvor war 2019 bei Tottenham gegen Liverpool (0:2), 2020 bei PSG gegen Bayern (0:1), 2021 bei Manchester City gegen Chelsea (0:1), 2022 bei Liverpool gegen Real Madrid (0:1), 2023 bei Manchester City gegen Inter (1:0), 2024 bei Borussia Dortmund gegen Real Madrid (0:2) und 2025 bei PSG gegen Inter (5:0) nur auf einer Seite gejubelt worden.
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