CL-Finale: Das gab’s seit acht Jahren nicht mehr!

Die Endspiele der vergangenen Jahre

Somit trafen erstmals seit acht Jahren wieder beide Teams in einem Endspiel. Zuvor war 2019 bei Tottenham gegen Liverpool (0:2), 2020 bei PSG gegen Bayern (0:1), 2021 bei Manchester City gegen Chelsea (0:1), 2022 bei Liverpool gegen Real Madrid (0:1), 2023 bei Manchester City gegen Inter (1:0), 2024 bei Borussia Dortmund gegen Real Madrid (0:2) und 2025 bei PSG gegen Inter (5:0) nur auf einer Seite gejubelt worden.