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PSG gegen Arsenal

CL-Finale: Das gab’s seit acht Jahren nicht mehr!

Champions League
30.05.2026 19:50
Arsenal und Paris Saint-Germain duellierten sich im Champions-League-Finale.
Arsenal und Paris Saint-Germain duellierten sich im Champions-League-Finale.(Bild: EPA/Zsolt Szigetvary)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Endlich – kann man da fast schon sagen! Erstmals seit acht Jahren haben am Samstagabend wieder einmal beide Finalisten im Champions-League-Endspiel getroffen.

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In der sechsten Minute war es Kai Havertz, der den FC Arsenal in Führung brachte. Mit einem knallharten und eiskalten Abschluss aus kurzer Distanz ließ der Deutsche PSG-Keeper Matwei Safonow keine Chance.

Und in der zweiten Spielhälfte jubelte dann auch Paris: In der 65. Minute gab es nach einem Foul von Cristhian Mosquera an Khvicha Kvaratskhelia Elfmeter für PSG. Ousmane Dembele verlud David Raya, der Arsenal-Schlussmann sprang nach rechts und Dembele schoss flach und wuchtig auf die linke Seite.

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Die Endspiele der vergangenen Jahre
Somit trafen erstmals seit acht Jahren wieder beide Teams in einem Endspiel. Zuvor war 2019 bei Tottenham gegen Liverpool (0:2), 2020 bei PSG gegen Bayern (0:1), 2021 bei Manchester City gegen Chelsea (0:1), 2022 bei Liverpool gegen Real Madrid (0:1), 2023 bei Manchester City gegen Inter (1:0), 2024 bei Borussia Dortmund gegen Real Madrid (0:2) und 2025 bei PSG gegen Inter (5:0) nur auf einer Seite gejubelt worden.

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