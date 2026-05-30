Historischer Havertz! Das gelang nur drei Spielern

Mit seinem Treffer im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain hat Arsenal-Stürmer Kai Havertz am Samstag Geschichte geschrieben.
Havertz ist nach Cristiano Ronaldo (Manchester United und Real Madrid) und Mario Mandzukic (Bayern München und Juventus Turin) der dritte Spieler, der in zwei Champions-League-Endspielen für zwei verschiedene Vereine (Chelsea und Arsenal) ein Tor erzielt hat.
Eiskalt unter die Latte
Im Endspiel von Budapest gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain traf der der Deutsche bereits nach sechs Minuten für den FC Arsenal. Havertz donnerte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte.
Im Finale vor fünf Jahren hatte der Stürmer Arsenals Lokalrivalen FC Chelsea zum Titel geschossen. Beim 1:0 gegen Manchester City war er zum Matchwinner avanciert.
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