„Skandal! So etwas habe ich noch nie erlebt“

„Ich bin richtig sauer, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich verstehe nicht, warum das Spiel nach unserem Treffer noch einmal angepfiffen wurde, es war ja eigentlich schon die letzte Aktion des Spiels. Einige Entscheidungen des Schiedsrichters waren nicht glücklich“, betonte Fassotte mit Fingerzeig auf die fünfminütige Nachspielzeit, die längst vorbei gewesen war, meinte jedoch auch: „Man muss aber auch erwähnen, dass wir selbst auch während der ganzen Saison einige Fehler gemacht haben.“