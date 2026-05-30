„Gefährlich, aber hab ständig meinen Namen gehört“

Felix Gall steht beim Giro d‘Italia vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Kraft spendeten am Samstag zahlreiche Fans an der Strecke. „Ein bisschen gefährlich“, resümierte Gall, der sich aber über „Familie, Freunde, zahlreiche bekannte Gesichter“ freute: „Ich habe ständig meinen Namen gehört. Das war extrem cool.“
Die Leistung der vergangenen drei Wochen sei ihm durchaus bewusst, betonte Gall. So richtig genießen können werde er es aber erst „in den nächsten Tagen, wenn ich ein bisschen zur Ruhe komme“.
Großes Zukunftsversprechen
Durch seinen – seit Samstag praktisch fixen – ersten Podestplatz bei einer Grand Tour ist Gall in neue Sphären vorgestoßen. Mit der bravourösen Leistung in Italien toppte der Osttiroler Rang fünf bei der Tour de France 2025. Der zweite Platz des 28-Jährigen hinter Topstar Jonas Vingegaard ist gleichzeitig ein Zukunftsversprechen. Heuer hat er bei der Vuelta noch eine Chance, auf großer Bühne zu glänzen. Bei der Tour will er 2027 den nächsten Schritt tun.
In den drei Giro-Wochen überzeugte Gall nach ideal verlaufener Vorbereitung im Höhentraining einmal mehr durch seine Bergfahrqualitäten. Außerdem agierte er in kritischen Situationen abgebrüht, bewies Nervenstärke und konnte sich stets auf seine Decathlon-Teamkollegen verlassen. Bis auf den zweimaligen Tour-Champion Vingegaard stach Gall alle Konkurrenten aus.
Historische Leistung
Sein souverän fixierter Podestplatz bei der zweitwichtigsten Rundfahrt ist nicht nur für ihn, sondern aus historischer Perspektive für Österreich herausragend. Denn bisher stand 1957 mit Adolf Christian als Dritter der Tour de France erst einmal ein rot-weiß-roter Fahrer auf dem Siegertreppchen einer Grand Tour. Beim Giro war nie ein Österreicher besser als Fünfter.
20. Etappe Gemona/Italien – Piancavallo/Italien (200,00 km):
1. Jonas Vingegaard (Dänemark) – Team Visma 5:03:55 Std.
2. Felix Gall (Österreich) – Decathlon CMA CGM Team + 1:15 Min.
3. Jai Hindley (Australien) – Red Bull-Bora-hansgrohe
4. Derek Gee-West (Kanada) – Lidl-Trek
5. Thymen Arensman (Niederlande) – Netcompany Ineos + 1:19
6. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) – Netcompany Ineos + 1:25
7. Afonso Eulalio (Portugal) – Bahrain Victorious + 2:03
8. Damiano Caruso (Italien) – Bahrain Victorious + 2:13
9. Michael Storer (Australien) – Tudor Pro Cycling Team
10. Davide Piganzoli (Italien) – Team Visma
Gesamtwertung, Stand nach der 20. Etappe:
1. Jonas Vingegaard (Dänemark) – Team Visma 80:17:01 Std.
2. Felix Gall (Österreich) – Decathlon CMA CGM Team + 5:22 Min.
3. Jai Hindley (Australien) – Red Bull-Bora-hansgrohe + 6:25
4. Thymen Arensman (Niederlande) – Netcompany Ineos + 7:05
5. Derek Gee-West (Kanada) - Lidl-Trek + 7:56
6. Afonso Eulalio (Portugal) – Bahrain Victorious + 9:39
7. Michael Storer (Australien) – Tudor Pro Cycling Team + 10:13
8. Davide Piganzoli (Italien) – Team Visma + 10:52
9. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) – Netcompany Ineos + 11:24
10. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 12:54
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