„Gefährlich, aber hab ständig meinen Namen gehört“

Großes Zukunftsversprechen

Durch seinen – seit Samstag praktisch fixen – ersten Podestplatz bei einer Grand Tour ist Gall in neue Sphären vorgestoßen. Mit der bravourösen Leistung in Italien toppte der Osttiroler Rang fünf bei der Tour de France 2025. Der zweite Platz des 28-Jährigen hinter Topstar Jonas Vingegaard ist gleichzeitig ein Zukunftsversprechen. Heuer hat er bei der Vuelta noch eine Chance, auf großer Bühne zu glänzen. Bei der Tour will er 2027 den nächsten Schritt tun.