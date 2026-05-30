Geisterfahrer wollte Polizei mit 50 Euro bestechen

Kurz vor 17 Uhr entdeckte eine Streife der Autobahnpolizei Villach den 57 Jahre alten Mann im Bereich der Südautobahn-Auffahrt Wernberg. Bei dem Lenker handelt es sich um einen moldawischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Frankreich. Die Polizeistreife hielt den Wagen an.