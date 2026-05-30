Star-Koch Lafer macht Krebserkrankung öffentlich

Befallen waren Leisten, Hals und Bauch. „Das war ein Schock und traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel“, beschreibt Lafer den Moment, der sein Leben auf den Kopf stellte. Zunächst schien die Lage stabil, doch vor Kurzem verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. „Plötzlich war alles geschwollen. Nachts die Schweißausbrüche. Schlafen ging kaum noch. Da habe ich gemerkt: Jetzt läuft etwas komplett in die falsche Richtung“, erinnert sich der Starkoch an die alarmierenden Symptome.