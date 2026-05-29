Bub bretterte mit E-Scooter an Bus vorbei: Unfall

Da dürfte der Fahrer eines Busses wohl nicht schlecht gestaunt haben, als er Freitagnachmittag mit rund 50 km/h auf einer Landesstraße in Münster in Tirol dahinfuhr. Plötzlich bretterte ein Bub (11) mit einem E-Scooter an dem Schwerfahrzeug vorbei. Doch die Fahrt endete abrupt.
Der Unfall ereignete sich Freitag am frühen Nachmittag im Gemeindegebiet von Münster. Der Elfjährige setzte mit seinem E-Scooter zum Überholen des rund 50 km/h fahrenden Linienbusses an. Der Scooter war laut Polizei mit zwei Motoren ausgestattet. In Österreich darf maximal 25 km/h gefahren werden.
Die Kontrolle verloren
Als sich der Bursche bereits vor dem Bus befand, tauchte auf der Gegenfahrbahn ein Kleintransporter auf. Der Elfjährige dürfte sich erschrocken haben und verlor die Kontrolle über sein Gefährt. In der Folge stürzte er und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Der Busfahrer musste wegen des Überholmanövers stark abbremsen. Dadurch wurde ein Mädchen (11) im Fahrzeug gegen die Windschutzscheibe geschleudert und erheblich verletzt. Beide Kinder mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Wegen des Unfalls war die Landesstraße fast eine Stunde gesperrt.
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