Wiener Büro-Kette sperrt in Europa auf

„Das ist ein klarer Trend, in London und Paris ist schon ein zweistelliger Anteil aller Büroflächen so, 30 Prozent könnten es werden. Bei uns wächst die Nachfrage ebenfalls stark, weil internationale Konzerne keine traditionellen Mieten auf fünf bis zehn Jahre mehr wollen“, erklärt Michael Graf, Geschäftsführer und bis kürzlich auch Eigentümer von YourOffice. Gleichzeitig müssen die Firmen ihre Mitarbeiter durch entsprechendes Wohlfühlambiente wieder aus dem Home-Office in die Büros zurücklocken. Die Innengestaltung übernimmt dabei der Spezialist Home of Work von Almuth und Thomas Bene.