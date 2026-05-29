Verkehrslawine hat Pause: So läuft Brenner-Demo

Dass Tirol von Italien vor dem EuGH wegen seiner Notmaßnahmen geklagt wurde, Deutschland beim Ausbau der Zulaufstrecken zum Brenner-Basistunnel säumig ist und der Brenner mehr Lkw-Verkehr schlucken muss als alle anderen Alpenübergänge zusammen, ging im dröhnenden deutschen Theaterdonner unter. Spannend ist auch das Zustandekommen der Kundgebung: Sie war von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land zweimal nicht erlaubt worden. Nach einem weiteren Einspruch stellte das Tiroler Landesverwaltungsgericht klar: Eine Untersagung der Aktion sei eine Rechtswidrigkeit bzw. eine Verletzung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit.