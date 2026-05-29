Zverev gegen Halys ab ca. 20.15 Uhr LIVE im Ticker

Dritte Runde bei den French Open in Paris: Alexander Zverev trifft auf Quentin Halys. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 20.15 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Alexander Zverev hat ohne größere Probleme die dritte Runde der French Open erreicht. Am Mittwoch besiegte der Deutsche den angeschlagenen Tschechen Tomáš Macháč mit 6:4,6:2,6:2. Durch das Out von der Nummer eins Jannik Sinner ist Zverev nun der höchstgereihte Spieler im Turnier.
Auf den Deutschen wartet nun der 29-jährige Franzose Quentin Halys. Die Nummer 90 der Welt stellte mit dem Einzug in die dritte Runde seine persönliche Bestleistung bei den French Open auf. Im einzigen direkten Duell der beiden gewann Zverev im vergangenen Jahr in zwei Sätzen.
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