Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Heldenplatz in Wien

Sommerfrische: Genuss, Musik und viel Heimatgefühl

Oberösterreich
29.05.2026 19:06
So tanzt Oberösterreich! Die Schuhplattler vom Trachtenverein D’Ischler zeigten den Besuchern, ...
So tanzt Oberösterreich! Die Schuhplattler vom Trachtenverein D’Ischler zeigten den Besuchern, was sie mit Lederhosen und Wadln drauf haben.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Scherben bringen Glück – und davon kann Landeshauptmann Thomas Stelzer vor seiner Wiederwahl im kommenden Jahr wohl jede Menge gebrauchen. Bei der Eröffnung der OÖ Sommerfrische auf dem Wiener Heldenplatz ging beim Bieranstich der Krug zu Bruch. Das Wochenende lockt noch heute mit Genuss, Musik und Brauchtum.

0 Kommentare

Die OÖ Sommerfrische auf dem Wiener Heldenplatz geht am Samstag in ihr großes Finale. Wer Oberösterreich mitten in der Bundeshauptstadt erleben möchte, hat dazu noch bis 22 Uhr Gelegenheit. Zwischen Schmankerln, Musik und Brauchtum präsentieren sich etwa das Salzkammergut, das Alpenland, die Donauregion und das Mühlviertel nur wenige Schritte von der Hofburg entfernt.

+6
Fotos

Schon zum Auftakt am Freitag war der Andrang groß. Noch bevor das Oberösterreich-Wochenende offiziell eröffnet wurde, bildeten sich vor den Ständen lange Schlangen. Im Genussland-Dorf locken regionale Spezialitäten aus allen Teilen des Landes – von Köstlichkeiten der Hoisn-Hütte auf der Rettenbachalm in Bad Ischl bis zu Bauernkrapfen aus dem Mondseeland. Auch regionale Edelbrände und Spirituosen dürfen dabei nicht fehlen.

LH eröffnet
Eröffnet wurde die Sommerfrische von Landeshauptmann Thomas Stelzer gemeinsam mit „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska. Für einen kleinen Lacher sorgte dabei der traditionelle Bieranstich: Beim Einschlagen des Zapfhahns ging der Krug zu Bruch. Die Scherben sollen bekanntlich Glück bringen – vielleicht auch für Stelzer, der sich im kommenden Jahr der Wiederwahl stellt.

LH Thomas Stelzer benötigte ein paar Schläge, bis das Bier floss. Dabei ging ein Krug zu Bruch.
LH Thomas Stelzer benötigte ein paar Schläge, bis das Bier floss. Dabei ging ein Krug zu Bruch.(Bild: Markus Wenzel)

Unter die Gäste mischten sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Mit dabei waren unter anderem Moderatorin Silvia Schneider, Ö3-Moderatorin Anna Kratki, ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger, ORF-OÖ-Landesdirektor Klaus Obereder, Österreichs Botschafterin in den USA, Petra Schneebauer, sowie kronehit-Geschäftsführer Philipp König. Auch Bundeskanzler Christian Stocker schaute vorbei und hatte einen kulinarischen Tipp parat: Den Wein dürfe man ruhig spritzen – „aber nicht zu viel“.

Am Samstag geht es weiter
Heute steht noch einmal das Erlebnis Oberösterreich im Mittelpunkt. Ab 10 Uhr lädt ein Frühschoppen auf dem Heldenplatz zum Verweilen ein. Beim Blosmusi-Brunch mit dem Musikverein Schönering sorgen traditionelle Klänge für Stimmung. Sportlich wird es bei der Kletterwand der Naturfreunde, die Lust auf einen Ausflug in Oberösterreichs Berge machen soll.

Service: Das Programm und weitere Informationen gibt es unter ooe-sommerfrische.at.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
29.05.2026 19:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Thomas Stelzer
OberösterreichSalzkammergutBad Ischl
WiederwahlWochenende
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.891 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.606 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
91.028 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1774 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1261 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Außenpolitik
Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump
756 mal kommentiert
Selenskyj hat Trump erneut um Hilfe gebeten.
Mehr Oberösterreich
Frontalcrash
Bundesheer-Sanitäter waren bei Unfall Ersthelfer
Am Heldenplatz in Wien
Sommerfrische: Genuss, Musik und viel Heimatgefühl
In der Wintersaison
Mehr Nächtigungen in OÖ. Hotels als jemals zuvor
Sport Tv Logo
Leo Rammerstorfer
Wo Österreichs einziger WM-Pilot „umlernen muss“
Kontrollen in Linz
Polizei startete „Aktion scharf“ bei E-Scootern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf