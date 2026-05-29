Sommerfrische: Genuss, Musik und viel Heimatgefühl

Schon zum Auftakt am Freitag war der Andrang groß. Noch bevor das Oberösterreich-Wochenende offiziell eröffnet wurde, bildeten sich vor den Ständen lange Schlangen. Im Genussland-Dorf locken regionale Spezialitäten aus allen Teilen des Landes – von Köstlichkeiten der Hoisn-Hütte auf der Rettenbachalm in Bad Ischl bis zu Bauernkrapfen aus dem Mondseeland. Auch regionale Edelbrände und Spirituosen dürfen dabei nicht fehlen.