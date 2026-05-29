Sommerfrische: Genuss, Musik und viel Heimatgefühl

Scherben bringen Glück – und davon kann Landeshauptmann Thomas Stelzer vor seiner Wiederwahl im kommenden Jahr wohl jede Menge gebrauchen. Bei der Eröffnung der OÖ Sommerfrische auf dem Wiener Heldenplatz ging beim Bieranstich der Krug zu Bruch. Das Wochenende lockt noch heute mit Genuss, Musik und Brauchtum.
Die OÖ Sommerfrische auf dem Wiener Heldenplatz geht am Samstag in ihr großes Finale. Wer Oberösterreich mitten in der Bundeshauptstadt erleben möchte, hat dazu noch bis 22 Uhr Gelegenheit. Zwischen Schmankerln, Musik und Brauchtum präsentieren sich etwa das Salzkammergut, das Alpenland, die Donauregion und das Mühlviertel nur wenige Schritte von der Hofburg entfernt.
Schon zum Auftakt am Freitag war der Andrang groß. Noch bevor das Oberösterreich-Wochenende offiziell eröffnet wurde, bildeten sich vor den Ständen lange Schlangen. Im Genussland-Dorf locken regionale Spezialitäten aus allen Teilen des Landes – von Köstlichkeiten der Hoisn-Hütte auf der Rettenbachalm in Bad Ischl bis zu Bauernkrapfen aus dem Mondseeland. Auch regionale Edelbrände und Spirituosen dürfen dabei nicht fehlen.
LH eröffnet
Eröffnet wurde die Sommerfrische von Landeshauptmann Thomas Stelzer gemeinsam mit „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska. Für einen kleinen Lacher sorgte dabei der traditionelle Bieranstich: Beim Einschlagen des Zapfhahns ging der Krug zu Bruch. Die Scherben sollen bekanntlich Glück bringen – vielleicht auch für Stelzer, der sich im kommenden Jahr der Wiederwahl stellt.
Unter die Gäste mischten sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Mit dabei waren unter anderem Moderatorin Silvia Schneider, Ö3-Moderatorin Anna Kratki, ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger, ORF-OÖ-Landesdirektor Klaus Obereder, Österreichs Botschafterin in den USA, Petra Schneebauer, sowie kronehit-Geschäftsführer Philipp König. Auch Bundeskanzler Christian Stocker schaute vorbei und hatte einen kulinarischen Tipp parat: Den Wein dürfe man ruhig spritzen – „aber nicht zu viel“.
Am Samstag geht es weiter
Heute steht noch einmal das Erlebnis Oberösterreich im Mittelpunkt. Ab 10 Uhr lädt ein Frühschoppen auf dem Heldenplatz zum Verweilen ein. Beim Blosmusi-Brunch mit dem Musikverein Schönering sorgen traditionelle Klänge für Stimmung. Sportlich wird es bei der Kletterwand der Naturfreunde, die Lust auf einen Ausflug in Oberösterreichs Berge machen soll.
Service: Das Programm und weitere Informationen gibt es unter ooe-sommerfrische.at.
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