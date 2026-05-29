Aufregung um Sexismus-Skandal bei French Open!

Diese Aussage sei „inakzeptabel“ und würde von den Organisatoren und vom französischen Tennis-Verband verurteilt, heißt es in der Mitteilung. „Die Kompetenz eines Schiedsrichters hängt nicht von seinem Geschlecht ab, sondern von seiner Professionalität und seiner Fähigkeit, Spiele auf höchstem Niveau zu leiten.“