Nach Bluttat: Oststeirer sitzt jetzt in U-Haft

Beim vorherigen Pflichtverhör durch das Gericht verantwortete er sich demnach „im Wesentlichen geständig, seine Frau getötet zu haben.“ Nähere Details zum Tathergang bzw. Motiv werden derzeit von den Behörden nicht genannt. Dem Vernehmen nach soll die Frau schwer krank gewesen sein. Ein endgültiges, schriftliches Obduktionsgutachten liegt laut Staatsanwaltschaft noch nicht vor.