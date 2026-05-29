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Ehefrau erschossen

Nach Bluttat: Oststeirer sitzt jetzt in U-Haft

Steiermark
29.05.2026 19:00
Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.
Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Jener Steirer, der vor knapp zwei Wochen seine Ehefrau im gemeinsamen Haus erschossen haben soll, konnte inzwischen nach einem Krankenhausaufenthalt zur Tat befragt werden. Der 64-Jährige ist geständig, seine Gattin getötet zu haben. Über den Mann wurde Untersuchungshaft verhängt.

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Mittwoch letzter Woche wurde im oststeirischen Gersdorf an der Feistritz ein 64-Jähriger festgenommen, der bereits drei Tage zuvor seine Ehefrau (59) im gemeinsamen Haus mit einem Gewehr erschossen haben soll (wir haben berichtet).

Danach beging der Mann mehrere Suizidversuche. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und war zunächst nicht vernehmungsfähig. Inzwischen wurde über den Oststeirer die U-Haft verhängt und er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini, wie Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, bestätigt.

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Beim vorherigen Pflichtverhör durch das Gericht verantwortete er sich demnach „im Wesentlichen geständig, seine Frau getötet zu haben.“ Nähere Details zum Tathergang bzw. Motiv werden derzeit von den Behörden nicht genannt. Dem Vernehmen nach soll die Frau schwer krank gewesen sein. Ein endgültiges, schriftliches Obduktionsgutachten liegt laut Staatsanwaltschaft noch nicht vor.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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