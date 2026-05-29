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Bei Kontrolle erwischt

Drogendealer wollte mit Bus nach Spanien fahren

Kärnten
29.05.2026 19:58
Das Ziel der Reise wäre Alicante in Spanien gewesen.
Das Ziel der Reise wäre Alicante in Spanien gewesen.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Bei einer Kontrolle eines rumänischen Reisebusses in Klagenfurt ging Zollbeamten ein 59-jähriger Drogendealer ins Netz. Dieser wollte mit zwei Kilogramm Cannabiskraut nach Spanien fahren, um es dort zu verkaufen.

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Damit hatten die Zollbeamten am Freitagmorgen wohl auch nicht gerechnet. Bei der Kontrolle eines rumänischen Reisebusses um 5 Uhr morgens auf dem Parkplatz des Klagenfurter Flughafens nahmen sie das Reisegepäck eines 59-jährigen Österreichers unter die Lupe. 

Zwei Kilo Cannabis plus Totschläger
„Bei der Intensivkontrolle fanden sie zwei Kilogramm Cannabiskraut sowie einen Totschläger“, berichtet die Polizei. Die Kollegen des Landeskriminalamts und des SPK Klagenfurt wurden gleich verständigt und übernahmen den 59-Jährigen fest.

„Bei der Befragung stellten sie fest, dass dieser im Bereich Hunnenbrunn – S 37 – in den Reisebus zugestiegen war und nach Alicante/Spanien reisen wollte, um dort das Cannabiskraut zu verkaufen“, so die Polizei weiter. „Über die Herkunft des Suchtmittels schwieg sich der Mann aus.“ Aus der Fahrt in den sonnigen Süden wurde so nichts, stattdessen wurde der Mann in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

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