Drogendealer wollte mit Bus nach Spanien fahren

„Bei der Befragung stellten sie fest, dass dieser im Bereich Hunnenbrunn – S 37 – in den Reisebus zugestiegen war und nach Alicante/Spanien reisen wollte, um dort das Cannabiskraut zu verkaufen“, so die Polizei weiter. „Über die Herkunft des Suchtmittels schwieg sich der Mann aus.“ Aus der Fahrt in den sonnigen Süden wurde so nichts, stattdessen wurde der Mann in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.