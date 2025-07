Zeckenspeichel: Bald gegen Krankheiten einsetzbar?

Auch Schwangere können sich impfen lassen

Da 2025 ein starkes Zeckenjahr ist, raten Experten zur Impfung. Ärzte empfehlen speziell auch Frauen mir Kinderwunsch und Schwangeren zum „Stich“: „Wenn die letzte FSME Impfung fünf oder mehr Jahre her ist sollten sich Frauen impfen lassen, um in der Schwangerschaft einen Schutz für sich und ihr Baby zu haben. Sollte kein Impfschutz bestehen und die Schwangerschaft ist bereits eingetreten, wurde zwar bisher kein negativer Effekt einer FSME Impfung in der Schwangerschaft beobachtet, aus Sicherheitsgründen sollte jedoch nicht im ersten Drittel der Schwangerschaft FSME geimpft werden - nach dem ersten Trimenon und in der Stillzeit gibt es jedoch keine Bedenken,“ so der Wiener Kinderwunschexperte Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger.