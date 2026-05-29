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Aufatmen in Dänemark

Altkönigin Margrethe aus dem Krankenhaus entlassen

Stars & Society
29.05.2026 19:28
Wegen eines Sturzes musste Altkönigin Margrethe II. stationär behandelt werden.
Wegen eines Sturzes musste Altkönigin Margrethe II. stationär behandelt werden.(Bild: AFP/IDA MARIE ODGAARD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Aufatmen in Dänemark: Nach ihrer zweiten Hospitalisierung binnen kurzer Zeit durfte Altkönigin Margrethe II. am Freitag das Krankenhaus wieder verlassen. „Ihrer Majestät geht es gut, aber sie braucht – genau wie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus am 19. Mai – Ruhe“, teilte der Palast mit.

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Die 86-Jährige musste stationär behandelt werden, nachdem eine CT-Untersuchung eine größere Einblutung im Hüftbereich gezeigt hatte. Die hatte sich die Altkönigin nach einem früheren Sturz zugezogen.

Davor war die Mutter von König Frederik X. mit einer sogenannten Angina pectoris – also Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterziehen müssen.

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Vorerst keine Änderungen am Terminkalender
An bereits angekündigten offiziellen Terminen wird es dem Vernehmen nach vorerst nichts geändert. Ihr nächster Auftritt ist bereits am 6. Juni. An diesem Tag soll die 86-Jährige eine nach ihr benannte Brücke auf der Insel Falster einweihen. Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn überlassen.

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