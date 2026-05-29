Altkönigin Margrethe aus dem Krankenhaus entlassen

Vorerst keine Änderungen am Terminkalender

An bereits angekündigten offiziellen Terminen wird es dem Vernehmen nach vorerst nichts geändert. Ihr nächster Auftritt ist bereits am 6. Juni. An diesem Tag soll die 86-Jährige eine nach ihr benannte Brücke auf der Insel Falster einweihen. Anfang 2024 hatte Margrethe überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn überlassen.