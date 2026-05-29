Neue Halle? Kapfenberg denkt noch viel größer!

Am Samstag fordern Kapfenbergs Basketballer in der Walfersamhalle in der Finalserie der Superliga Titelverteidiger Oberwart. Während die Halle aus allen Nähten platzt, hat der Steirer-Klub rund um Tausendsassa Michael Schrittwieser längst mit Planungen für eine neue Location begonnen. Dies hat mittlerweile aber ganz andere Dimensionen angenommen.