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Neue Halle? Kapfenberg denkt noch viel größer!

Sport-Mix
29.05.2026 20:00
Bulls-Vision: Das neue Zentrum in Kapfenberg könnte noch größere Ausmaße annehmen.
Bulls-Vision: Das neue Zentrum in Kapfenberg könnte noch größere Ausmaße annehmen.(Bild: Kapfenberg Bulls)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Am Samstag fordern Kapfenbergs Basketballer in der Walfersamhalle in der Finalserie der Superliga Titelverteidiger Oberwart. Während die Halle aus allen Nähten platzt, hat der Steirer-Klub rund um Tausendsassa Michael Schrittwieser längst mit Planungen für eine neue Location begonnen. Dies hat mittlerweile aber ganz andere Dimensionen angenommen.

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Rückblick Juni 2017: Kapfenberg-Trainer Michael Schrittwieser wird in Oberwart durch die Lüfte geschleudert, gerade wurde der fünfte Meistertitel des Klubs geholt. Heute, neun Jahre später, eilt Michael Schrittwieser in anderer Funktion beim dritten Finalspiel gegen Oberwart (18 Uhr/Stand: 2:0 für die Gunners) durch die Walfersamhalle in Kapfenberg.

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