Vierfach-Gewinnerin Swiatek im Paris-Achtelfinale

Oberleitner mit Nouza kampflos im Achtelfinale

Bei den Männern zog der Russe Andrej Rublew (11) durch einen Dreisatzsieg gegen den Portugiesen Nuno Borges ins Achtelfinale ein. Der Wiener Neil Oberleitner kam mit dem Tschechen Petr Nouza kampflos ins Achtelfinale. Ihre belgischen Gegner Zizou Bergs/Raphael Collignon gaben für das Zweitrunden-Match w.o., nachdem Collignon am Vortag im Einzel in die dritte Runde gekommen war. Um das Viertelfinale geht es für Oberleitner/Nouza gegen die Tschechen Adam Pavlasek/Patrik Rikl.