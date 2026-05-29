Vierfach-Gewinnerin Swiatek im Paris-Achtelfinale

Die vierfache French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek hat am Freitag in Paris das Achtelfinale erreicht!
Die auf Position drei gesetzte Polin gewann ihr Drittrundenspiel gegen ihre Landsfrau Magda Linette 6:4, 6:4. In je zwei Sätzen weiter kamen auch die Russin Mirra Andrejewa (Nr. 8) und die Ukrainerin Marta Kostjuk (15). Eine Überraschung gelang der Schweizerin Jil Teichmann mit einem 6:1, 7:5 gegen Karolina Muchova (10), die Tschechin war Swiatek 2023 erst im Finale unterlegen.
Oberleitner mit Nouza kampflos im Achtelfinale
Bei den Männern zog der Russe Andrej Rublew (11) durch einen Dreisatzsieg gegen den Portugiesen Nuno Borges ins Achtelfinale ein. Der Wiener Neil Oberleitner kam mit dem Tschechen Petr Nouza kampflos ins Achtelfinale. Ihre belgischen Gegner Zizou Bergs/Raphael Collignon gaben für das Zweitrunden-Match w.o., nachdem Collignon am Vortag im Einzel in die dritte Runde gekommen war. Um das Viertelfinale geht es für Oberleitner/Nouza gegen die Tschechen Adam Pavlasek/Patrik Rikl.
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