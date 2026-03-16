Jedes Krafttraining ist besser als gar keines

Ein Team der kanadischen McMaster University in Hamilton hat 17 Jahre nach der letzten Bestandsaufnahme dieser Art 137 Studien zu den Effekten von Krafttraining mit insgesamt über 30.000 Teilnehmenden analysiert.

Gang ins Fitnessstudio nicht zwangsläufig nötig

Der Befund, bei dem nach Angaben der Forschenden mehr verschiedene Menschen sowie Trainingsarten einbezogen wurden als jemals zuvor, ist simpel: „Das beste Krafttrainingsprogramm ist das, an dem man auch wirklich dranbleibt“, betonte Studienautor Stuart Phillips. „Es ist weitaus wichtiger, alle großen Muskelgruppen mindestens zweimal pro Woche zu trainieren, als einem ,perfekten‘ oder komplexen Trainingsplan nachzujagen.“ Ob mit Hanteln, Gummibändern und lediglich dem eigenen Körpergewicht – mit Beständigkeit ließen sich Muskelaufbau sowie mehr Kraft und Ausdauer erzielen. Der Gang ins Fitnessstudio sei nicht zwangsläufig nötig.