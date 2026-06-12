Auch Top-Stars werden gegen Haarverlust aktiv

Einerseits den patentierten Wirkstoff AnaGain™, der aus biologisch angebauten Erbsensprossen gewonnen wird und die Signalmoleküle der dermalen Papille (zuständig für das Haarwachstum) stimuliert, andererseits pflanzliche Stammzellen der Kugelblume, die die Kopfhautpflege unterstützen.

Besonders interessant: In einer klinischen Untersuchung konnte das Verhältnis zwischen aktiv wachsenden und ruhenden Haaren – innerhalb von drei Monaten von 4 auf 7,2 gesteigert werden. Das entspricht einer Verbesserung der Haarwachstumsaktivität um bis zu 78 Prozent.