Auch Top-Stars werden gegen Haarverlust aktiv

Wenn die Haare lichter werden, leidet oft auch das Selbstbewusstsein. Handball-Star Ivan Martinović hat die ersten Veränderungen früh bemerkt – und setzt heute auf eine natürliche Lösung aus Österreich.
Volles Haar steht für Jugend, Vitalität und Ausstrahlung. Umso belastender kann es sein, wenn sich der Haaransatz langsam zurückzieht oder das Haar insgesamt dünner wirkt. Betroffen sind längst nicht nur ältere Herren. Viele junge Männer bemerken bereits in ihren Zwanzigern oder Dreißigern erste Anzeichen von Haarverlust. Das gilt auch für Spitzensportler, wie Ivan Martinović.
Der 28-Jährige Kapitän der kroatischen Nationmannschaft bemerkte seinen Haarausfall früh: „Da ich fast jede Woche Handballspiele in der Bundesliga oder mit dem Nationalteam in Kroatien habe und dabei viele Sportbilder gemacht werden, ist mir aufgefallen, dass meine Haare langsam etwas lichter wurden. Dagegen wollte ich etwas unternehmen.“
Denn Selbstbewusstsein zählt nicht nur im Alltag, sondern auch auf dem Spielfeld: „Wenn man mit Selbstbewusstsein ins Spiel geht, strahlt man eine Energie und Präsenz aus, die einem hilft, besser zu performen. Ich finde, volles Haar gibt Selbstvertrauen. Besonders wenn man schon in jungen Jahren viele Haare verliert, kann das am Selbstbewusstsein nagen. In der heutigen Zeit möchte man gerade als junger Mensch mit einer modernen Frisur auftreten, weil das Sicherheit gibt.“
Wenn man schon in jungen Jahren viele Haare verliert, kann das am Selbstbewusstsein nagen. Selbstbewusstsein hilft einem besser zu performen.
Ivan Martinović
Haare durchlaufen einen natürlichen Wachstumszyklus. Problematisch wird es, wenn sich immer mehr Haarfollikel in die Ruhephase zurückziehen und weniger Haare aktiv nachwachsen. Die Ursachen dafür können vielfältig sein – von genetischer Veranlagung über Stress, Nährstoffmangel, Infektionen bis hin zu hormonellen Veränderungen. Dermatologen betonen daher immer wieder: Wer erste Veränderungen früh erkennt, hat die besten Chancen, den Prozess zu verlangsamen und die Haarqualität langfristig zu unterstützen.
Die Schwester des Handballprofis brachte ihn dann auf ein Haartonikum, das nur auf natürliche Inhaltstoffe setzt, aber klinische Studien mit deutlichen Erfolgen nachweisen konnte: ESBjERG Haartonikum mit Stammzellen und AnaGain. Es setzt auf zwei wissenschaftlich erwiesene Wirkstoffe:
Einerseits den patentierten Wirkstoff AnaGain™, der aus biologisch angebauten Erbsensprossen gewonnen wird und die Signalmoleküle der dermalen Papille (zuständig für das Haarwachstum) stimuliert, andererseits pflanzliche Stammzellen der Kugelblume, die die Kopfhautpflege unterstützen.
Besonders interessant: In einer klinischen Untersuchung konnte das Verhältnis zwischen aktiv wachsenden und ruhenden Haaren – innerhalb von drei Monaten von 4 auf 7,2 gesteigert werden. Das entspricht einer Verbesserung der Haarwachstumsaktivität um bis zu 78 Prozent.
Der Handball-Profi ist überzeugt: „Ich benutze das Haartonikum seit meiner Rückkehr von den Olympischen Spielen in Paris. Wenn ich mir heute die Fotos anschaue, sehe ich einen positiven Fortschritt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und werde das Haartonikum weiterhin verwenden.“
Kein Geld, nur Überzeugung
Übrigens: Martinović bekommt keinen Cent dafür, über das Haartonikum zu sprechen. „Nein, ich mache das aus Überzeugung, weil ich weiß, wie sehr manche unter undichtem Haar leiden.“
Auch sein Umfeld habe die Veränderung wahrgenommen: „Meine Schwester kann die Entwicklung besonders gut beobachten, weil ich nur alle paar Monate nach Wien komme. Außerdem bekomme ich von Freunden das Feedback, dass meine Haare voller geworden sind. Ich merke insgesamt, dass sie stärker werden.“
ESBjERG Haartonikum mit Stammzellen & AnaGain™. Erhältlich unter: www.esbjerg.com sowie in der ESBjERG Boutique, Krugerstraße 7, 1010 Wien.
Ivan Martinović gehört zu den prägenden Persönlichkeiten des europäischen Handballs.
Auf internationaler Ebene führte Martinović die kroatische Nationalmannschaft als Kapitän an und erreichte 2025 den bislang größten Erfolg seiner Karriere: den Gewinn der Silbermedaille bei der Handball-Weltmeisterschaft, womit er sich den Titel des Vize-Weltmeisters sicherte. Bereits zuvor vertrat er Kroatien bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.
Der Rückraumspieler gilt als einer der besten Akteure auf seiner Position. Bekannt ist er vor allem für seine enorme Wurfkraft, seine Torgefahr aus der Distanz sowie seine Führungsqualitäten auf und neben dem Spielfeld. Trotz seines jungen Alters übernimmt er sowohl im Verein als auch im Nationalteam eine wichtige Rolle als Leistungsträger und Führungspersönlichkeit.
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