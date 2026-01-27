Diese Bewegung verlängert das Leben am meisten

Man muss es aber nicht übertreiben

Eine in der Studie enthaltene Grafik zeigt zudem, dass sich Todesfälle durch Atemwegserkrankungen besonders rasch und stark verringern – um etwas mehr als 50 Prozent. An zweiter Stelle folgen Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit einem Rückgang von rund 30 Prozent. Auffällig ist außerdem, dass der Nutzen bei mehreren Sportarten ab einer gewissen Intensität ein Plateau erreicht: Mehr Belastung führt dann nicht mehr zu einer zusätzlichen Verringerung des Sterberisikos.