Bis zu 500.000 Dollar
Zerstörte Leben: Das brutale Geschäft mit Organen
Ein im Darknet operierendes internationales Netzwerk organisiert „freiwillige“ Organspenden für Menschen in Industrieländern – mit Preisen bis zu einer halben Million Dollar (siehe Grafik unten). In Österreich steht das streng unter Strafe – doch reicht hier die Gesetzeslage?
Die Schlagzeile ist noch gar nicht so lange her: „17-jähriger Chinese verkauft seine Niere für ein iPhone.“ Ebenso jene aus Kenia, wo junge, verzweifelte Männer „freiwillig“ für ihre herausgeschnittenen Nieren rund 5000 Euro bekamen. Die Wunde spärlich zugenäht, massive gesundheitliche Folgen im Anschluss.
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