Zerstörte Leben: Das brutale Geschäft mit Organen

Die Schlagzeile ist noch gar nicht so lange her: „17-jähriger Chinese verkauft seine Niere für ein iPhone.“ Ebenso jene aus Kenia, wo junge, verzweifelte Männer „freiwillig“ für ihre herausgeschnittenen Nieren rund 5000 Euro bekamen. Die Wunde spärlich zugenäht, massive gesundheitliche Folgen im Anschluss.