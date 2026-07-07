Berliner Polizei warnt vor „Drogen im Briefkasten“

Polizei: „Eltern sollten besonders vorsichtig sein“

Auf dem Päckchen mit den Gratisproben befinden sich bunte Symbole und von der Polizei unkenntlich gemachte Kontaktmöglichkeiten. „Aufgrund ihrer bunten Aufmachung sprechen die Päckchen leider auch Kinder an. In den Päckchen befinden sich Ketamin, Kokain, Ecstasy, Haschisch, 3-MMC oder Marihuana (...) Eltern sollten deshalb aktuell besonders vorsichtig sein und uns so schnell wie möglich informieren“, lautet der Aufruf der Polizei. Empfänger solcher Sendungen sollen unter keinen Umständen die Päckchen öffnen, sondern die Behörden informieren, heißt es weiter.