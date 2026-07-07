Einsturzgefahr: Hochhaus in New York „bewegt sich“

„Beim Eintreffen stellten die Einheiten fest, dass sich zwei Säulen im 21. und 22. Stock verformt hatten. Die Böden zwischen dem 21. und 26. Stock hängen durch“, erklärte die Feuerwehr. Menschen in umliegenden Hotels, Geschäftsgebäuden und Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht, auch eine Schule musste geräumt werden. Demnach waren etwa 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Polizisten sperrten Straßen ab, wie AFP-Reporter berichteten.