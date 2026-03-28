KI im Auto: Was es schon gibt, was bald kommt

Noch etwas weiter in der Zukunft liegen das hoch- und vollautomatisierte Fahren, bei dem Lenkrad und Pedale dauerhaft verzichtbar werden. In diesen Szenarien übernimmt die KI für unbegrenzte Zeit die Fahraufgabe – zunächst wohl auf klar definierten Strecken, später auch in komplexen Umgebungen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Vernetzung: Fahrzeuge, die mit intelligenten Ampeln, Verkehrsleitsystemen oder anderen Autos kommunizieren, können ihre Entscheidungen auf ein viel größeres Informationsnetz stützen. Denkbar ist auch, dass generative KI Einzug ins Cockpit hält – etwa in Form besonders dialogfähiger Sprachassistenten, die nicht nur Befehle ausführen, sondern auch Empfehlungen geben oder den Fahrer unterhalten.