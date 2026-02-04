Zwischen Hilfe und Wahn: Die Schattenseiten der KI

KI hat Einzug in das Leben vieler Menschen gehalten – nicht nur in beruflicher, sondern auch in persönlicher Hinsicht: beim Umgang mit Beziehungen, bei der Verarbeitung von Emotionen oder bei der Beratung zu wichtigen Lebensentscheidungen. Bei ChatGPT und Co. nach Rat zu fragen, mag mitunter hilfreich und nützlich sein, birgt aber auch Gefahren. Vereinzelte Berichte darauf hin, dass einige Nutzer für ihr tägliches Leben von KI-Assistenten abhängig geworden sind, während in anderen Fällen, insbesondere bei Menschen mit Vorerkrankungen, längere KI-Interaktionen mit Wahnvorstellungen und daraus resultierenden Schäden in der realen Welt – bis hin zu Mord und Selbstmord – in Verbindung gebracht wurden.