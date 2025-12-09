Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Forscher warnen

„Risiko ernst nehmen“: Zerstört KI die Menschheit?

Web
09.12.2025 11:23
Die Zukunft hat längst begonnen – doch wohin sie führt, ist ungewisser denn je. So mancher ...
Die Zukunft hat längst begonnen – doch wohin sie führt, ist ungewisser denn je. So mancher Experte bangt bereits um das Schicksal der Menschheit.(Bild: greenbutterfly - stock.adobe.com)

Die Zukunft hat begonnen – und könnte gefährlicher sein, als wir denken. Laut dem Szenario-Paper „AI 2027“ steht die Welt kurz davor, eine Superintelligenz zu erschaffen.

0 Kommentare

Wohin die Zukunft führt, ist ungewisser denn je. Während Tech-Konzerne rund um den Globus Milliarden in Künstliche Intelligenz (KI) pumpen, warnen Experten vor einer Entwicklung, die aus dem Ruder laufen könnte. Laut einem internationalen Szenariodokument steht die Welt am Rande einer neuen Ära – jener der Superintelligenz. Maschinen, die klüger, schneller und strategischer denken als jeder Mensch. Doch was wie Science-Fiction klingt, sehen manche Forscher kritisch.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Hannah Neudeck
Hannah Neudeck
Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.556 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
109.021 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.735 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr Web
Krone Plus Logo
Forscher warnen
„Risiko ernst nehmen“: Zerstört KI die Menschheit?
Hohes Bußgeld droht
EU geht wegen Datennutzung für KI gegen Google vor
Netflix-Bieterstreit
Paramount bietet 108 Mrd. Dollar für Warner Bros.
Trump wütet wegen X:
„Europa entwickelt sich in schlechte Richtung“
Unsummen verloren
Klagenfurter Pärchen tappt in die Investment-Falle

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf