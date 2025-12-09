„Risiko ernst nehmen“: Zerstört KI die Menschheit?

Crew serviert Vater (35) vor seinem Tod 33 Drinks
Jetzt klagt Familie
Die Zukunft hat begonnen – und könnte gefährlicher sein, als wir denken. Laut dem Szenario-Paper „AI 2027“ steht die Welt kurz davor, eine Superintelligenz zu erschaffen.
Wohin die Zukunft führt, ist ungewisser denn je. Während Tech-Konzerne rund um den Globus Milliarden in Künstliche Intelligenz (KI) pumpen, warnen Experten vor einer Entwicklung, die aus dem Ruder laufen könnte. Laut einem internationalen Szenariodokument steht die Welt am Rande einer neuen Ära – jener der Superintelligenz. Maschinen, die klüger, schneller und strategischer denken als jeder Mensch. Doch was wie Science-Fiction klingt, sehen manche Forscher kritisch.
