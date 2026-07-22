Auszeit-WG in Wien: Erster Intensivtäter zog ein

Kinder können bis zu zwölf Wochen festgehalten werden

Bis zu zwölf Wochen dauert ein Aufenthalt. Aufgenommen werden Elf- bis 13-Jährige, die wiederholt Raub oder Einbrüche begangen haben. Umgangssprachlich werden diese auch als Systemsprenger bezeichnet. „Den Kindern sollen Perspektiven eines Auswegs ihrer kriminellen Laufbahn aufgezeigt werden“, so Emmerling. Ob das gelingt, ist offen. Selbst in der Kinder- und Jugendhilfe MA 11 gibt es Zweifler. Auch das Vertretungsnetz und Volksanwaltschaft übten zuletzt Kritik. Aber auch die Gesellschaft hat Schutz verdient!