„Vor immensen Schwierigkeiten“

„Der neue Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine wird vor immensen Schwierigkeiten stehen. Weitaus größeren, als er sich vorstellen kann. Aber Mychajlo wird sicherlich niemals Grund haben, sich zu schämen“, schrieb Saluschnyj, jetzt ukrainischer Botschafter in London, dazu. Weiter erklärte der Ex-Armeechef, dem Ambitionen für das ukrainische Präsidentenamt nachgesagt werden: „Ein Mann der Ehre hat kein Idol, daher hat er nichts zu verlieren. Das Einzige, was er hat, ist seine Pflicht.“