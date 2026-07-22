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Bilanz nach einem Jahr

(Fast) Keiner kauft in Trafiken legales Cannabis

Oberösterreich
22.07.2026 11:20
Erwin Kerschbaummayr ist Obmann der Trafikanten in OÖ.
Erwin Kerschbaummayr ist Obmann der Trafikanten in OÖ.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Seit einem Jahr dürfen Tabakfachgeschäfte legales Cannabis – es wirkt nicht berauschend – verkaufen. Was anfangs als große Umsatzhoffnung galt, entpuppte sich als Ladenhüter. Der Branchenvertreter aus Oberösterreich spricht sich nun für die Legalisierung von echtem Marihuana aus.

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Grün war die Hoffnung: Seit genau einem Jahr dürfen Trafiken legales Cannabis verkaufen. Dieses „Gras“ ist aufgrund seines geringen THC-Gehalts von maximal 0,3 Prozent zwar nicht berauschend, doch die Trafikanten erwarteten sich mit dem Produkt bundesweit 50 Millionen Euro an zusätzlichem Umsatz.

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