(Fast) Keiner kauft in Trafiken legales Cannabis

Seit einem Jahr dürfen Tabakfachgeschäfte legales Cannabis – es wirkt nicht berauschend – verkaufen. Was anfangs als große Umsatzhoffnung galt, entpuppte sich als Ladenhüter. Der Branchenvertreter aus Oberösterreich spricht sich nun für die Legalisierung von echtem Marihuana aus.
Grün war die Hoffnung: Seit genau einem Jahr dürfen Trafiken legales Cannabis verkaufen. Dieses „Gras“ ist aufgrund seines geringen THC-Gehalts von maximal 0,3 Prozent zwar nicht berauschend, doch die Trafikanten erwarteten sich mit dem Produkt bundesweit 50 Millionen Euro an zusätzlichem Umsatz.
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