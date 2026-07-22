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„Wie Bombenangriff“

Riesen-Hagel zerstört Autos und Häuser in Italien

Ausland
22.07.2026 11:33
Die Hagelkörner erreichten eine Größe von bis zu 15 Zentimetern.
Die Hagelkörner erreichten eine Größe von bis zu 15 Zentimetern.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/X @canal13oaxaca @Italia24HLive)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Norditalien hat am Dienstag ein gewaltiger Hagelsturm für Verwüstung gesorgt. Hagelkörner in der Größe von bis zu 15 Zentimetern zerstörten Häuser und Autos. In der Nähe von Venedig fegte ein Tornado über die Küste.

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Am Nachmittag und Abend zogen heftige Gewitter über mehrere Gebiete Norditaliens. Betroffen waren unter anderem Teile der Emilia-Romagna und der Raum Ferrara. 

Bilder zeigen die großen Hagelkörner:

„Sintflutartiger Regen“
Der Hagel zerstörte, gepaart mit sintflutartigen Regenfällen und Windböen, mehrere Häuser und Autos. Videos zeigen, wie Windschutzscheiben zersplittern und Dächer durchlöchert werden. Auf der A13 kam der Verkehr zum Erliegen. „Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, dann fielen Hagelkörner. Sie zersplitterten meine Windschutzscheibe. Ich fuhr rechts ran und schützte mein Gesicht“, berichtete ein Autofahrer. Eine Frau, die in einer Gemeinde zwischen Ravenna und Ferrara lebt, fand ein über ein Kilo schweres Hagelkorn in der Nähe von ihrem Haus. „Es klang wie ein Bombenangriff“, beschrieb sie den Sturm.

Wind riss Dach von Schule
In San Martino brachen Baumstämme eine Hauptleitung und unterbrachen die Wasserversorgung. Auch in anderen Gebieten fiel der Strom aus. In Ravenna stürzten über 100 Bäume um. Der heftige Wind riss sogar das Dach einer Schule ab, wie italienische Medien berichteten.

Tornado nahe Venedig
In Venetien fegte ein Tornado über die Küste von Sottomarina di Chioggia und richtete dort schwere Schäden an. Der Wirbelsturm traf mehrere Strandbäder und schleuderte Sonnenschirme, Liegen und Umkleidekabinen in die Luft. Einige Serviceeinrichtungen wurden ebenfalls beschädigt. Der Tornado löste sich auf, bevor er die Küste erreichte, wodurch weitere Schäden vermieden wurden.

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Schäden in Millionenhöhe für Landwirtschaft
Besonders für die Landwirtschaft hatten die Stürme schwere Folgen. In der Erntezeit für Obst, Gemüse und Getreide richteten der Hagel und die Windböen starke Verwüstungen an. Der Schaden, dessen Höhe noch ermittelt wird, könnte sich auf Millionen von Euro belaufen.

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