Riesen-Hagel zerstört Autos und Häuser in Italien

„Sintflutartiger Regen“

Der Hagel zerstörte, gepaart mit sintflutartigen Regenfällen und Windböen, mehrere Häuser und Autos. Videos zeigen, wie Windschutzscheiben zersplittern und Dächer durchlöchert werden. Auf der A13 kam der Verkehr zum Erliegen. „Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, dann fielen Hagelkörner. Sie zersplitterten meine Windschutzscheibe. Ich fuhr rechts ran und schützte mein Gesicht“, berichtete ein Autofahrer. Eine Frau, die in einer Gemeinde zwischen Ravenna und Ferrara lebt, fand ein über ein Kilo schweres Hagelkorn in der Nähe von ihrem Haus. „Es klang wie ein Bombenangriff“, beschrieb sie den Sturm.