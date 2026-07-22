China wettert gegen EU-Strafe für AliExpress

Nach Ansicht der EU-Kommission hat das Unternehmen nicht genug getan, um die Verbraucher in der EU vor illegalen Produkten zu schützen. Die Händler, die von AliExpress eigentlich für den Verkauf illegaler Produkte auf der Online-Plattform bestraft werden sollten, kamen nach Ansicht von Brüssel zum Teil davon. Sie hätten ihr Geschäft oft weiterbetreiben können, hieß es.