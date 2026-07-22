Deutsches WM-Versagen? „Keiner hilft dem anderen“

Im deutschen Team, das bereits im Sechzehntelfinale an Paraugay scheiterte, mangle es an „Mentalitätsspielern“, niemand möchte anecken. „Ein klares Beispiel ist Antonio Rüdiger: Er hat diese Galligkeit, er kann mal ein Drecksack sein, wenn es nötig ist – was dann auch wichtig ist. Das zeigt er bei Real Madrid. Aber wir meckern dann über ihn, weil er sich so verhält, wie er sich verhält.“