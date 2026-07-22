Einstimmung auf Pflichtspiel-Debüt im Bierkönig

Als einer von drei neuen Unterhausklubs steht Salzburg City am Freitag erstmals in einem Pflichtspiel auf dem Prüfstand. Der Neo-Stadtverein trifft im Landescup-Auftakt auf Köstendorf. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Wenn auch etwas anders.
Salzburg City, der Skiclub Bischofshofen und auch die Mountain Movers feiern in dieser Woche in Runde eins des Landescups als Neugründer ihr Pflichtspieldebüt. Die Vorbereitungen laufen beim neuen Unterhaus-Trio auf Hochtouren, wenn auch anders, wie Salzburg City beweist.
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