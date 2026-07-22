Prinz George ist 13 & plötzlich richtig erwachsen

Darauf wirkt der künftige König so erwachsen wie nie: Im eleganten dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd ist George seinem Vater William wie aus dem Gesicht geschnitten.

Das aktuelle Geburtstagsfoto wurde auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Prinzen und der Prinzessin von Wales veröffentlicht. Aufgenommen wurde es im Juni im Kensington Palace direkt nach der Trooping the Colour-Zeremonie vom Fotografen Matt Porteous.