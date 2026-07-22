Prinz George ist 13 & plötzlich richtig erwachsen

Aus dem kleinen Buben ist ein Teenager geworden! Zum 13. Geburtstag von Prinz George haben Prinz William und Prinzessin Kate die royale Tradition fortgesetzt und ein neues Porträt ihres ältesten Sohnes veröffentlicht.
Darauf wirkt der künftige König so erwachsen wie nie: Im eleganten dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd ist George seinem Vater William wie aus dem Gesicht geschnitten.
Das aktuelle Geburtstagsfoto wurde auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Prinzen und der Prinzessin von Wales veröffentlicht. Aufgenommen wurde es im Juni im Kensington Palace direkt nach der Trooping the Colour-Zeremonie vom Fotografen Matt Porteous.
Das Porträt reiht sich in eine lieb gewonnene Tradition der Royals ein: Seit seiner Geburt veröffentlichen William und Kate jedes Jahr ein neues Bild ihres Sohnes zu dessen Geburtstag – sehr zur Freude der Royal-Fans weltweit.
Thronfolger ist nun ein Teenager und geht nach Eton
Für den jungen Royal beginnt mit dem 13. Geburtstag ein neues Kapitel. George, der am 22. Juli 2013 im Londoner St. Mary‘s Hospital zur Welt kam, ist nach seinem Vater Prinz William der Zweite in der britischen Thronfolge.
Obwohl er immer häufiger bei wichtigen Terminen der Königsfamilie zu sehen ist – zuletzt Mitte Juli beim Tennisturnier von Wimbledon – , achten seine Eltern weiterhin darauf, ihm trotz seiner besonderen Rolle eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen.
Gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Charlotte (11) und seinem Bruder Prinz Louis (8) besuchte George bis jetzt die Lambrook School in Berkshire.
Im Herbst geht es für den jungen Thronfolger ins Internat. Wie schon sein Vater William und dessen Bruder Harry, wird auch er die Eliteschule Eton besuchen und als „Boarding“-Schüler während des Schuljahres nicht mehr bei seinen Eltern wohnen.
Zeit mit der Familie und unbeschwertes Leben
Mit jedem neuen Geburtstag wächst auch das öffentliche Interesse an dem künftigen König. Experten gehen davon aus, dass George in den kommenden Jahren schrittweise stärker an seine spätere Rolle herangeführt wird. Vorerst steht für den Teenager aber vor allem eines im Mittelpunkt: Zeit mit seiner Familie und ein möglichst unbeschwertes Leben abseits der großen royalen Bühne.
Royal-Fans dürfen sich derweil über das neue Geburtstagsfoto freuen – und sind gespannt, wie sehr sich der junge Prinz im vergangenen Jahr verändert hat.
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