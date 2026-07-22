Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tolles Geburtstagsfoto

Prinz George ist 13 & plötzlich richtig erwachsen

Royals
22.07.2026 10:52
Wow, ist der groß geworden! Mit dem neuen Geburtstagsfoto zum 13. Geburtstag sorgt Prinz George ...
Wow, ist der groß geworden! Mit dem neuen Geburtstagsfoto zum 13. Geburtstag sorgt Prinz George für Staunen.(Bild: Krone-Collage/https://x.com/KensingtonRoyal)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Aus dem kleinen Buben ist ein Teenager geworden! Zum 13. Geburtstag von Prinz George haben Prinz William und Prinzessin Kate die royale Tradition fortgesetzt und ein neues Porträt ihres ältesten Sohnes veröffentlicht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Darauf wirkt der künftige König so erwachsen wie nie: Im eleganten dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd ist George seinem Vater William wie aus dem Gesicht geschnitten. 

Das aktuelle Geburtstagsfoto wurde auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Prinzen und der Prinzessin von Wales veröffentlicht. Aufgenommen wurde es im Juni im Kensington Palace direkt nach der Trooping the Colour-Zeremonie vom Fotografen Matt Porteous.

Das Porträt reiht sich in eine lieb gewonnene Tradition der Royals ein: Seit seiner Geburt veröffentlichen William und Kate jedes Jahr ein neues Bild ihres Sohnes zu dessen Geburtstag – sehr zur Freude der Royal-Fans weltweit.

Lesen Sie auch:
Ganz schön cool, der künftige Thronfolger! Diese Pose von Prinz George geht im Netz gerade ...
Wer ist hier der Boss?
Prinz George geht mit cooler Wimbledon-Pose viral!
13.07.2026
Lieber Familien-Moment
Prinz George ist plötzlich so groß wie Mama Kate!
06.07.2026

Thronfolger ist nun ein Teenager und geht nach Eton
Für den jungen Royal beginnt mit dem 13. Geburtstag ein neues Kapitel. George, der am 22. Juli 2013 im Londoner St. Mary‘s Hospital zur Welt kam, ist nach seinem Vater Prinz William der Zweite in der britischen Thronfolge.

Das war sein erster öffentlicher Auftritt im Arm seiner Mama: Prinzessin Kate und Prinz William ...
Das war sein erster öffentlicher Auftritt im Arm seiner Mama: Prinzessin Kate und Prinz William mit Baby George vor dem St. Mary‘s Spital in London.(Bild: AP/Lefteris Pitarakis)

Obwohl er immer häufiger bei wichtigen Terminen der Königsfamilie zu sehen ist – zuletzt Mitte Juli beim Tennisturnier von Wimbledon – , achten seine Eltern weiterhin darauf, ihm trotz seiner besonderen Rolle eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen.

Der Prinz besuchte Mitte Juli mit seinen Eltern und Schwester Charlotte das Tennisturnier von ...
Der Prinz besuchte Mitte Juli mit seinen Eltern und Schwester Charlotte das Tennisturnier von Wimbledon.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)

Gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Charlotte (11) und seinem Bruder Prinz Louis (8) besuchte George bis jetzt die Lambrook School in Berkshire.

Prinz George an seinem ersten Schultag im September 2017 vor der Thomas’s School in Battersea.
Prinz George an seinem ersten Schultag im September 2017 vor der Thomas’s School in Battersea.(Bild: AFP/RICHARD POHLE)

Im Herbst geht es für den jungen Thronfolger ins Internat. Wie schon sein Vater William und dessen Bruder Harry, wird auch er die Eliteschule Eton besuchen und als „Boarding“-Schüler während des Schuljahres nicht mehr bei seinen Eltern wohnen. 

Nach seinem Abschluss an die Lambrook School tritt er ab Herbst in die Fußstapfen von Prinz ...
Nach seinem Abschluss an die Lambrook School tritt er ab Herbst in die Fußstapfen von Prinz William (rechts an seinem ersten Tag in Eton) und Prinz Harry und besucht das traditionsreiche Eton College.(Bild: Krone-Collage/EPA/ANDY RAIN, APA-Images / PA / John Stillwell)

Zeit mit der Familie und unbeschwertes Leben
Mit jedem neuen Geburtstag wächst auch das öffentliche Interesse an dem künftigen König. Experten gehen davon aus, dass George in den kommenden Jahren schrittweise stärker an seine spätere Rolle herangeführt wird. Vorerst steht für den Teenager aber vor allem eines im Mittelpunkt: Zeit mit seiner Familie und ein möglichst unbeschwertes Leben abseits der großen royalen Bühne. 

Royal-Fans dürfen sich derweil über das neue Geburtstagsfoto freuen – und sind gespannt, wie sehr sich der junge Prinz im vergangenen Jahr verändert hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
22.07.2026 10:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
150.469 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
139.635 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
124.500 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1238 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
715 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
691 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Royals
Tolles Geburtstagsfoto
Prinz George ist 13 & plötzlich richtig erwachsen
Ist das noch royal?
Prinzessin Delphine schockt im kessen Hintern-Mini
Royaler Superstar
„Lang lebe nächste Königin“-Rufe für Elisabeth
Königlicher Jubel
Spanische Königsfamilie feiert Spaniens WM-Sieg
Königin zeigt Farbe
Darum kam Letizia zum WM-Finale in Rot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf