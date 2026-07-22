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Frage des Tages

KI hackt eigenständig: Macht sie Ihnen Angst?

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22.07.2026 11:44
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, die politische und gesellschaftliche Debatte ...
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, die politische und gesellschaftliche Debatte kommt dabei kaum hinterher.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
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Von Community

Digitale Heinzelmännchen: ChatGPT und andere KI-Anwendungen nehmen uns immer mehr Aufgaben ab und erleichtern den Alltag. Doch mit ihrem rasanten Fortschritt stellt sich eine Frage, die lange nur Stoff für Science-Fiction war: Kann sich diese Technologie eines Tages gegen uns wenden?Unsere Frage des Tages vom 22. Juli lautet: „KI führte eigenständig Hacker-Angriff durch: Fürchten Sie sich vor der Technologie?“

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Sehen Sie in der Künstlichen Intelligenz vor allem eine Chance für Wirtschaft, Bildung und den Alltag oder überwiegen für Sie die Risiken? Braucht es strengere Regeln und mehr Kontrolle, damit der Mensch die Entwicklung im Griff behält? Nutzen Sie KI bereits regelmäßig oder stehen Sie der Technologie eher skeptisch gegenüber? 

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