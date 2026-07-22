KI hackt eigenständig: Macht sie Ihnen Angst?

Sehen Sie in der Künstlichen Intelligenz vor allem eine Chance für Wirtschaft, Bildung und den Alltag oder überwiegen für Sie die Risiken? Braucht es strengere Regeln und mehr Kontrolle, damit der Mensch die Entwicklung im Griff behält? Nutzen Sie KI bereits regelmäßig oder stehen Sie der Technologie eher skeptisch gegenüber?



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