Zuerst am Unfallort: „Am Anfang war ich nervös“

„Im Einsatz stand ein First Responder ...“ hieß es zuletzt immer wieder bei Motorradunfällen. First, wer? Seit knapp 20 Jahren existiert das System in der Steiermark. „Wir waren österreichweit federführend“, betont Landesrettungskommandant Peter Hansak. Doch nicht jeder weiß, was mit dem Begriff gemeint ist.