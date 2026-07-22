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Freiwillige Ersthelfer

Zuerst am Unfallort: „Am Anfang war ich nervös“

Steiermark
22.07.2026 10:00
Christoph Hargs erster Einsatz überhaupt war eine Reanimation.
Christoph Hargs erster Einsatz überhaupt war eine Reanimation.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Sie sind im Schnitt in acht Minuten am Einsatzort. First Responder sind keine Ersthelfer, die zufällig vorbeikommen. Dahinter liegt ein ausgetüfteltes System, um Sommer haben sie besonders viel zu tun. Einer von 1200 steirischen Freiwilligen gibt Einblick. 

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„Im Einsatz stand ein First Responder ...“ hieß es zuletzt immer wieder bei Motorradunfällen. First, wer? Seit knapp 20 Jahren existiert das System in der Steiermark. „Wir waren österreichweit federführend“, betont Landesrettungskommandant Peter Hansak. Doch nicht jeder weiß, was mit dem Begriff gemeint ist.

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