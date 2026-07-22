Kampagne soll Ausflügler vor Brandgefahr warnen

Bereits mehr als 600 Wald- und Flurbrände wurden heuer in Niederösterreich registriert. Besonders betroffen sind laut dem Europäischen Waldbrand-Informationssystem das Weinviertel, das Marchfeld, das Wiener Becken und das Industrieviertel. Mit einer neuen Schwerpunktkampagne will das Land nun verstärkt auf Prävention setzen. Alle Gemeinden erhalten kostenlose Transparente mit dem Aufdruck „Erhöhte Waldbrandgefahr“, die bei Wanderparkplätzen, Waldeingängen und anderen stark frequentierten Stellen aufgestellt werden sollen. Zusätzlich stehen Plakate in unbegrenzter Stückzahl zur Verfügung.