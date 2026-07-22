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Pep-Hammer bestätigt: Wird nun „Ausnahme“ gemacht?

Fußball International
22.07.2026 11:39
Pep Guardiola könnte schon bald beim italienischen Team das Sagen haben.
Pep Guardiola könnte schon bald beim italienischen Team das Sagen haben.(Bild: AP/Annabel Lee-Ellis)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das wäre ein absoluter Paukenschlag: Pep Guardiola könnte schon bald als Teamchef der italienischen Nationalmannschaft vorgestellt werden!

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Italiens Verbandschef Giovanni Malago bekräftigte das Interesse an und die Gespräche mit Star-Trainer Pep Guardiola für eine Nachfolge von Gennaro Gattuso. Eine mögliche Verpflichtung des Spaniers als Fußball-Nationaltrainer könnte allerdings bedeuten, dass der Verband budgettechnisch eine große Ausnahme machen müsste – dazu aber offenbar bereit ist.

Giovanni Malago
Giovanni Malago(Bild: AFP/FILIPPO MONTEFORTE)

Guardiola hat erst vor wenigen Wochen sein Engagement bei Manchester City beendet und wollte eigentlich eine Pause einlegen. Die Aussicht auf die EM 2028 in Großbritannien sowie die WM 2030 unter anderem in seiner Heimat Spanien könnten Guardiola reizen.

Pep Guardiola
Pep Guardiola(Bild: AFP/OLI SCARFF)

„Das ist noch nicht sicher, aber ich glaube, es war richtig und wichtig, den Dialog zu eröffnen und ihn aufrechtzuerhalten“, sagte Malago in einem italienischen Fußball-Podcast. Bereits am Montag hatte Sky berichtet, dass Verantwortliche um den ehemaligen Profi Paolo Maldini für mehrere Tage in Barcelona gewesen seien, um Guardiola von einem Engagement als Cheftrainer beim tief gefallenen viermaligen Weltmeister zu überzeugen.

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Sprengt Pep das Trainer-Budget?
„Es gibt auch finanzielle und budgetäre Aspekte. Kurz- bis mittelfristig zu sagen, wir müssten den Gürtel enger schnallen, ist noch untertrieben. Es wären jedoch Ausnahmen denkbar, die möglicherweise den derzeit so dominanten Namen betreffen“, sagte Malago zu einem möglichen Engagement.

Nachdem Italien zum dritten Mal nacheinander die WM verpasst hatte, mussten Auswahlcoach Gattuso, Teambetreuer Gianluigi Buffon und Verbandschef Gabriele Gravina gehen. Der neue Präsident Malago überredete jüngst den früheren Starspieler Maldini, das Amt als Technischer Direktor zu übernehmen.

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