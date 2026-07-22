Fußballverrückt! Solche Fans braucht ein Mythos

Der FC Schalke 04 gehört zu den Fußballclubs mit den treuesten Fans. Wie treu diese sind, kann man dieser Tage im Stubaital in Tirol erleben. Schalke ist dort auf Trainingslager. Und mit den Kickern gleich mehr als 1000 Fans. Ein Familienurlaub der etwas anderen Art.
„Auf Schalke“ im Stubaital! Vormittags Training, nachmittags Training – und alle sind da. Die Mannschaft des FC Schalke 04, Trainer Miron Muslić – der als Kind im Stubaital lebte – und die treuen Anhänger des zuletzt so erfolgreichen Fußballclubs.
„Wie ein Familientreffen“
Die Königsblauen sind zurück in der Bundesliga und in Neustift, wo sie bereits zum zweiten Mal in Folge ihre Sommertrainingslager aufgeschlagen haben. Die Kicker haben im noblen Hotel ELVA eingecheckt, die Fans rundherum. „Training ist Pflichttermin, aber wir sehen schon auch was von Land und Leuten“, sagt Mario, der gemeinsam mit Robert und anderen Mitgliedern vom Fanclub Plauen fast kein Trainingslager und bestimmt kein Spiel versäumt. „Das hier ist wie ein Familientreffen“, wirft Robert ein und zeigt in die Runde.
„Mehrwert für die Region“
Ein richtig großes Familientreffen. Adrian Siller, Obmann des Tourismusverbandes Stubaital, schätzt, dass an die 1500 Schalke-Fans angereist sind. „Die Stimmung ist hervorragend, der Mehrwert für die Region auch“, erinnert Siller daran, dass Gelsenkirchen-Schalke 04 mit mehr als 200.000 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen der Welt gehört.
Promi-Fan auf vier Beinen und eine Spielecke
Auch Aaron gehört zu den eingefleischten Schalke-Fans. Die Englische Bulldogge ist selbst ein kleiner Star. Auf seinem Instagram-Kanal mit 13.000 Followern gibt Aaron Einblick in das Leben eines Fußballanhängers. „Unsere Gassi-Runde daheim führt meistens rund um die Arena. Hier gehen wir’s gemütlich an – wir haben schließlich Urlaub. Wir genießen die Berge und die frische Luft“, meint Aarons Herrchen Patrick mit einem Augenzwinkern.
Zum Glück für Aaron ist auch Patrick Schalke-Fan. „Ich bin schon so auf die Welt gekommen.“
Apropos Nachwuchs: Auch der wird in der Trainingswoche im Stubaital bespaßt. Fan-Betreuer Julian zeigt uns die Spielstationen. „Wir möchten, dass alle mit dem Club eine gute Zeit in Tirol haben“, erklärt Julian. Er und die anderen Fan-Betreuer haben ordentlich zu tun. Fanwanderung, Kabinengespräche und am Samstag die große „Blau-Weiße Nacht“ am Dorfplatz in Neustift. Alle werden da sein: Kicker, Trainer, Fans.
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