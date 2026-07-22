Fußballverrückt! Solche Fans braucht ein Mythos

„Wie ein Familientreffen“

Die Königsblauen sind zurück in der Bundesliga und in Neustift, wo sie bereits zum zweiten Mal in Folge ihre Sommertrainingslager aufgeschlagen haben. Die Kicker haben im noblen Hotel ELVA eingecheckt, die Fans rundherum. „Training ist Pflichttermin, aber wir sehen schon auch was von Land und Leuten“, sagt Mario, der gemeinsam mit Robert und anderen Mitgliedern vom Fanclub Plauen fast kein Trainingslager und bestimmt kein Spiel versäumt. „Das hier ist wie ein Familientreffen“, wirft Robert ein und zeigt in die Runde.