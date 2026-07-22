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Urlaub mit Schalke 04

Fußballverrückt! Solche Fans braucht ein Mythos

Tirol
22.07.2026 10:38
Schalke für immer! Das gilt für die Freunde Mario (li.) und Robert ebenso wie für die Englische ...
Schalke für immer! Das gilt für die Freunde Mario (li.) und Robert ebenso wie für die Englische Bulldogge Aaron und ihr Herrchen Patrick.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Der FC Schalke 04 gehört zu den Fußballclubs mit den treuesten Fans. Wie treu diese sind, kann man dieser Tage im Stubaital in Tirol erleben. Schalke ist dort auf Trainingslager. Und mit den Kickern gleich mehr als 1000 Fans. Ein Familienurlaub der etwas anderen Art. 

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„Auf Schalke“ im Stubaital! Vormittags Training, nachmittags Training – und alle sind da. Die Mannschaft des FC Schalke 04, Trainer Miron Muslić – der als Kind im Stubaital lebte – und die treuen Anhänger des zuletzt so erfolgreichen Fußballclubs.

Gut gefüllte Tribünen bei jedem Training.
Gut gefüllte Tribünen bei jedem Training.(Bild: Johanna Birbaumer)
Die Spieler wechseln zwischen zwei Plätzen, die Fans dazwischen müssen sich nur umdrehen.
Die Spieler wechseln zwischen zwei Plätzen, die Fans dazwischen müssen sich nur umdrehen.(Bild: Johanna Birbaumer)

„Wie ein Familientreffen“
Die Königsblauen sind zurück in der Bundesliga und in Neustift, wo sie bereits zum zweiten Mal in Folge ihre Sommertrainingslager aufgeschlagen haben. Die Kicker haben im noblen Hotel ELVA eingecheckt, die Fans rundherum. „Training ist Pflichttermin, aber wir sehen schon auch was von Land und Leuten“, sagt Mario, der gemeinsam mit Robert und anderen Mitgliedern vom Fanclub Plauen fast kein Trainingslager und bestimmt kein Spiel versäumt. „Das hier ist wie ein Familientreffen“, wirft Robert ein und zeigt in die Runde.

Auch der Bus mit den Fanartikeln ist ins Stubaital gereist.
Auch der Bus mit den Fanartikeln ist ins Stubaital gereist.(Bild: Johanna Birbaumer)
Mario (li.) und Robert haben ihre Fanutensilien natürlich immer mit. Während die Kicker ...
Mario (li.) und Robert haben ihre Fanutensilien natürlich immer mit. Während die Kicker trainieren, rennt der Schmäh auf den Zuschauerrängen.(Bild: Johanna Birbaumer)

„Mehrwert für die Region“
Ein richtig großes Familientreffen. Adrian Siller, Obmann des Tourismusverbandes Stubaital, schätzt, dass an die 1500 Schalke-Fans angereist sind. „Die Stimmung ist hervorragend, der Mehrwert für die Region auch“, erinnert Siller daran, dass Gelsenkirchen-Schalke 04 mit mehr als 200.000 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen der Welt gehört.

Aaron mit Herrchen Patrick. Auf Instagram ist der vierbeinige Schalke-Fan selbst schon ein ...
Aaron mit Herrchen Patrick. Auf Instagram ist der vierbeinige Schalke-Fan selbst schon ein kleiner Star.(Bild: Johanna Birbaumer)
Für die Kinder gibt es gleich neben dem Trainingsplatz Spielestationen.
Für die Kinder gibt es gleich neben dem Trainingsplatz Spielestationen.(Bild: Johanna Birbaumer)
TVB-Obmann Adrian Siller freut sich über den Fan-Ansturm.
TVB-Obmann Adrian Siller freut sich über den Fan-Ansturm.(Bild: Johanna Birbaumer)

Promi-Fan auf vier Beinen und eine Spielecke 
Auch Aaron gehört zu den eingefleischten Schalke-Fans. Die Englische Bulldogge ist selbst ein kleiner Star. Auf seinem Instagram-Kanal mit 13.000 Followern gibt Aaron Einblick in das Leben eines Fußballanhängers. „Unsere Gassi-Runde daheim führt meistens rund um die Arena. Hier gehen wir’s gemütlich an – wir haben schließlich Urlaub. Wir genießen die Berge und die frische Luft“, meint Aarons Herrchen Patrick mit einem Augenzwinkern.

Zum Glück für Aaron ist auch Patrick Schalke-Fan. „Ich bin schon so auf die Welt gekommen.“

Lesen Sie auch:
Miron Muslić, der in Tirol aufwuchs, führte Schalke zurück in die Deutsche Bundesliga.
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So euphorisch empfingen Fans Schalke im Stubaital
21.07.2026

Apropos Nachwuchs: Auch der wird in der Trainingswoche im Stubaital bespaßt. Fan-Betreuer Julian zeigt uns die Spielstationen. „Wir möchten, dass alle mit dem Club eine gute Zeit in Tirol haben“, erklärt Julian. Er und die anderen Fan-Betreuer haben ordentlich zu tun. Fanwanderung, Kabinengespräche und am Samstag die große „Blau-Weiße Nacht“ am Dorfplatz in Neustift. Alle werden da sein: Kicker, Trainer, Fans.

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