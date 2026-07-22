Nazi-Aura adé: Polizei in Hitler-Haus eingezogen

Um eine adäquate Nutzung des Hauses wurde jahrzehntelang gerungen. Mit der Eigentümerin konnte man sich nicht einigen, sie wurde schließlich enteignet. Eine Expertenkommission sprach sich in ihrem Abschlussbericht 2015 für eine sozial-karitative oder behördlich-administrative Nutzung aus. Denn ein Museum berge die Gefahr, auch auf nicht erwünschte Gruppen Anziehungskraft auszuüben und ein Abriss würde die Geschichte eher leugnen. Schließlich setzte sich die Idee durch, die Polizei einzuquartieren – auch wenn es nach wie vor kritische Stimmen gibt, die es nicht angemessen finden, die „Staatsgewalt“ hier zu beherbergen.