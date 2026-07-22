Fix: HSV verpflichtet ehemaligen Salzburg-Torjäger

Der Hamburger SV hat bei seiner Stürmersuche einen ersten Erfolg vermeldet: Der deutsche Bundesligist verpflichtet den 27-jährigen Patson Daka ablösefrei von Leicester City.
Nach einem erfolgreichen Medizincheck in Hamburg ist der Nationalspieler Sambias bereits im Trainingslager des HSV in Österreich angekommen.
„Er bringt sowohl mit als auch gegen den Ball eine hohe Leistungsbereitschaft mit und stellt sich als Teamplayer konsequent in den Dienst der Mannschaft. Gleichzeitig verfügt er über viel Erfahrung auf internationalem Niveau“, sagte die Hamburger Sportvorständin Kathleen Krüger.
Für 30 Millionen auf die Insel
Daka war 2021 für rund 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Leicester City gewechselt. In seiner Zeit in England stieg er mit dem Klub zweimal aus der Premier League und in diesem Jahr sogar aus der zweiten englischen Liga ab. Danach endete sein Vertrag.
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