Deutsche Bank: Steuerfahnder durchsuchen Zentrale!

Deutsche Bank übernahm 2019 die Postbank

Konkret geht es um Geschäfte, die die Deutsche-Bank-Tochter mit einer britischen Investmentbank abgewickelt hat. Abgewickelt wurden sie dem Vernehmen nach zwischen 2008 und 2010. Die Deutsche Bank ist indirekt betroffen, weil sie die Postbank 2019 übernommen hatte. Es handelt sich um eine Durchsuchung bei Dritten.