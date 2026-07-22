Deutsche Bank: Steuerfahnder durchsuchen Zentrale!

Großrazzia bei der Deutschen Bank! Seit Mittwochmorgen durchsuchen rund 70 Ermittler von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung die Hauptzentrale in Frankfurt.
Nach Informationen von „Business Insider“ und „Welt“ stehen die Maßnahmen mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Cum-Geschäften bei der Tochter Postbank.
Deutsche Bank übernahm 2019 die Postbank
Konkret geht es um Geschäfte, die die Deutsche-Bank-Tochter mit einer britischen Investmentbank abgewickelt hat. Abgewickelt wurden sie dem Vernehmen nach zwischen 2008 und 2010. Die Deutsche Bank ist indirekt betroffen, weil sie die Postbank 2019 übernommen hatte. Es handelt sich um eine Durchsuchung bei Dritten.
Auch zehn Ex-Topmanager im Visier
Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, stehen zehn ehemalige Topmanager der Postbank auf der Beschuldigtenliste. Darunter soll auch ein Banker sein, der es vor zwei Jahren bis in die Führungsetage der Deutschen Bank geschafft hat.
Cum-Cum bezeichnet Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag, bei denen verschiedene in- und ausländische Marktteilnehmer durch die vorübergehende Übertragung von Aktien versuchten, die Belastung mit Kapitalertragsteuer zu verringern.
Anders als Cum-Ex-Geschäfte zielten sie nicht auf eine Mehrfacherstattung der Kapitalertragsteuer auf Dividenden. Allerdings bewerten Gerichte und Ermittlungsbehörden entsprechende Konstruktionen seit Jahren zunehmend kritisch und prüfen in zahlreichen Fällen. Sowohl steuer- als auch strafrechtlich stehen solche Deals auf dem Prüfstand.
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