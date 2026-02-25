Paramount-Angebot laut Warner potenziell überlegen

Hinter Paramount Skydance stehen David Ellison und sein Vater, der Oracle-Gründer Larry Ellison. Sie setzen darauf, dank ihrer Kontakte zur Regierung von US-Präsident Donald Trump kartellrechtliche Bedenken eher ausräumen zu können als Netflix. Knackpunkt ist der Wert des Kabelfernsehgeschäfts von Warner Bros. mit Sendern wie CNN und HGTV. Der Plan von Netflix sieht vor, diese in ein neues Unternehmen namens Discovery Global auszugliedern. Paramount hält die Sender dagegen für praktisch wertlos.