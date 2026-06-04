Woher kommt das Essen? Österreich will‘s wissen!

Wenn wir ein Auto kaufen, eine Flasche Wein oder Socken – man findet auf jedem Produkt schnell und einfach Informationen über Herkunft und Hersteller. Bei Lebensmitteln, die wir täglich konsumieren, sollte das erst recht selbstverständlich sein. Doch ausgerechnet dort, wo Transparenz besonders wichtig wäre, bleibt sie auf der Strecke.